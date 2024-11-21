Lodosta çöp kutusu sokağı terk etti, mahalleli gülerek bakakaldı
21-11-2024 18:37
| Güncelleme: 21-11-2024 18:42
Tekirdağ Süleymanpaşa'da lodos mahallenin çöp kutusunu alıp götürdü. Çınarlı Mahallesi'nde aşırı yağış ve lodosun etkisiyle çöp kutusu harekete geçti ve yolun sağından döndü.
Bir vatandaş bu anları gülerek kayıt altına aldı ve “Çöp konteynerimiz de gidiyor. Çınarlı sakinleri, evet çöp kutumuz Köprübaşı’na doğru gidiyor. Çöpümüz gitti arkadaşlar. Bereket yağıyor” dedi.
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