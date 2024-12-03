Lüks sitede dehşet! Önce silah çekti sonra atee verdi
03-12-2024 23:52
| Güncelleme: 03-12-2024 23:54
Adana’nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı’nda bir sitede, yüzü maskeli bir şahıs, güvenlik kulübesini ateşe vererek dehşet saçtı. Olay sırasında elindeki tabancayı kadın güvenlik görevlisine doğrultan saldırgan, site sakinlerini korku dolu anlar yaşattı. Bu vahim olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle siteye gelen saldırgan, ilk olarak güvenlik kulübesini yaktı, ardından sitenin içine girerek kadın güvenlik görevlisini tehdit etti. Yaşanan bu korkunç anların görüntüleri kısa sürede yayılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırganın yakalanması için soruşturma devam ediyor.