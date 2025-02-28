Makas terörü kamerada! 2 aracı pert ederek durabildi

İstanbul Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden Sinem Bolat'ın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bolat'ın aracı, yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarparken, kamyonet ise önünde park halindeki 2 araca çarptı. Kazada, makas atan otomobil 2 araca daha çarparak durabilirken Sinem Bolat, otomobilinde sıkışarak yaralandı.