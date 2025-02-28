Makas terörü kamerada! 2 aracı pert ederek durabildi
İstanbul Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden Sinem Bolat'ın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bolat'ın aracı, yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarparken, kamyonet ise önünde park halindeki 2 araca çarptı. Kazada, makas atan otomobil 2 araca daha çarparak durabilirken Sinem Bolat, otomobilinde sıkışarak yaralandı.
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Sıkça Sorulan Sorular
2025 makas atma cezası ne kadar?
Halk arasında makas atma olarak bilinen sürücülerin araçlar arasında S çizerek araba kullanması trafik cezasına tabi bir durumdur. Sürücüler için makas atma cezası 2024 yılında 32.233 TL, 2025 yılında ise 46.393 TL tutarındadır.