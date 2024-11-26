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Markete kilitlenen hırsızlar çıldırdı! Camı çerçeveyi indirdiler

26-11-2024 00:26 | Güncelleme: 26-11-2024 00:33
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Banu İriç

Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi'nde bulunan markete gelen 3 kişi ile çalışanlar arasında "hırsızlık yapmaya çalıştıkları" çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle sinirlenen 3 şüpheli, marketin içindeki rafları dağıtarak ürünleri etrafa savurdu. Olayın daha da büyümesiyle, şüphelilerden biri dışarı çıkabilmek için yangın tüpüyle marketin camlarını kırmaya çalıştı. Bu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin raflardaki ürünleri savurduğu ve yangın tüpüyle camları kırdığı anlar net bir şekilde görünüyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, üç şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Market çalışanları, yaşanan kaos sonrası kırılan camları temizlerken, etrafa saçılan ürünleri toplamaya başladı. Marketin yanındaki bir iş yerinde çalışan bir esnaf, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hırsızlık yapıyorlarmış, çalışanlar yakalamış. Kavga çıkmış, saldırmışlar. Çalışanlar kapıyı kilitlemiş, yangın tüpüyle camları kırmışlar" dedi.

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