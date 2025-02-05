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Mersin'de dehşete düşüren görüntüler! Baba oğul öğretmene saldırıp burnunu kırdı
05-02-2025 12:22
| Güncelleme: 05-02-2025 12:29
Mersin’de 8. sınıf öğrencisi O.Ç., okul bahçesinde beden eğitimi dersi sırasında düşerek kolunu kırdı. Öğretmenlerin durumu 112 ekiplerine haber vermesiyle öğrenci O.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Okul müdürü tarafından oğlunun kolunun kırıldığı baba O.Ç.’ye haber verildi. O.Ç., ağabeyi O.Ç. ile birlikte okula geldi. Baba ve ağabeyi okulun bahçesinde gördükleri beden eğitimi öğretmeni Medet Y.’i darbederek burnunu kırdı. Bu anlar ise okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.