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Metrobüste silahlı dehşet! Korku içinde kaçıştılar

07-01-2025 23:12 | Güncelleme: 07-01-2025 23:15
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Banu İriç

İstanbul Bakırköy-İncirli Metrobüs durağında, alkollü bir şahsın havaya ateş açması vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, elindeki silahla birkaç el ateş etti. Silah seslerini duyan durakta bekleyen vatandaşlar korkuyla kaçışırken, durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şahsın silahına el konulurken, durakta yaşanan panik ve polis müdahalesi anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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