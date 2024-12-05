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Metrobüsten düşen yolcu kabus dolu anları anlattı: İBB'den şikayetçi oldu
05-12-2024 02:28
| Güncelleme: 05-12-2024 02:34
Esenyurt'ta bir metrobüs kazasında, yerinden fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırarak, yolcu Emrah Aytiş'in düşmesine neden oldu. Aytiş, kazada ayağında çatlak, kolunda ezilme ve belinde kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Aytiş, polis merkezine çağrılarak İBB'den şikayetçi oldu.
Kaza anını anlatan Aytiş, Bakırköy'deki işinden Beylikdüzü'ndeki evine dönmek için metrobüse bindiğini belirterek, "Saadetdere durağında tam inecektim, kapıya doğru yöneldim, telefonla uğraşıyordum, patlama sesi geldi. O an düştüm, 5-10 dakika sonra bilinç kaybı oldu. Daha sonra kendime geldim. Bir yarım saat ambulans bekledim. Ambulans geldi, beni hastaneye götürdü." diye konuştu.
Aytiş, ayağında çatlak, kolunda et ezilmesi, belinde ise kırık şüphesi olduğunu anlatarak, hastaneden taburcu edildiğini fakat iki gün sonra MR için tekrar gideceğini söyledi.
İnşaatlarda günlük çalıştığını dile getiren Aytiş, hastaneden taburcu edildikten sonra ifade vermek üzere polis merkezinden çağırıldığını kaydetti.
Biri öğrenci, diğeri 4 yaşında iki çocuğu bulunduğunu söyleyen Aytiş, evde tek çalışanın kendisi olduğunu dile getirdi.
Aytiş, "Karakolda ifade verdim, İBB'den şikayetçi oldum. Günlük çalışıyorum. Tedavi sürecim devam ediyor. İki çocuğum var, çalışamayacağım, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." dedi.