Milli SİHA’dan tarihi atış: MAM-L hedefi parçaladı
Milli SİHA Bayraktar TB3, DENİZKURDU-2025 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu gemisinden havalanarak ROKETSAN üretimi MAM-L mühimmatıyla hedefi tam isabetle vurdu. Tatbikatta görev alan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı TB3’ler, ASELSAN’ın ASELFLIR-500 elektro-optik sistemiyle hedef tespiti yaptı ve başarılı atış sonrası gemiye sorunsuz şekilde geri döndü.
Keşan’dan 9 Mayıs’ta havalanan SİHA’lar, TCG Anadolu’ya konuşlanarak mühimmat yükleme testlerinden geçmişti. Katlanabilir kanat yapısı ve görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetiyle Bayraktar TB3, deniz aşırı hedeflere yönelik taarruz kapasitesiyle Türkiye’nin savunma gücünde yeni bir dönemi başlatıyor.
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