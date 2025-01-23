Video Galeri>GÜNDEM>Motosiklet tutkunu 75'lik çift sosyal medyada gündem oldu! 'Ne yapayım duramıyorum'
Motosiklet tutkunu 75'lik çift sosyal medyada gündem oldu! 'Ne yapayım duramıyorum'
23-01-2025 11:09
| Güncelleme: 23-01-2025 11:16
Antalya'da 75 yaşında 900cc motoru kullanan yaşlı çift böyle görüntülendi. Bölge halkı tarafından fenomen olan her yere motorla gidiyor. Hızı çok sevdiği bilinen yaşlı adam, "Hanımla pazarlık ediyoruz. Yavaş gideceksen gelirim diyor. Ama yola çıktığımda duramıyorum ki. 220-230 kilometre hıza kadar çıkıyorum. Korkuyor da birazcık amma ne yapayım" dedi.