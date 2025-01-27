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Motosikletli 2 genç maske takıp oyuncak silahla korku dolu anlar yaşattı
27-01-2025 10:27
| Güncelleme: 27-01-2025 10:34
Antalya'da, ünlü hacker grubu Anonymous'un kullandığı maskeleri takan 2 genç, motosikletle seyir halindeyken ellerindeki silahlarla çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Diğer motosiklet üzerindeki arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Maskeli gençlerin silahlarını vatandaşlara doğrultması büyük paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Maskeli gençlerden S.K (18) ile G.A (18), ifadelerinde ellerindeki tabancaların gerçek olmadığını, oyuncak silahlar kullandıklarını belirtti.