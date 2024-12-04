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Motosikletli kazada can verdi, yakınları parke taşıyla çarpan aracı parçaladı
04-12-2024 00:46
| Güncelleme: 04-12-2024 00:57
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Serdar Süzen isimli motosiklet sürücüsü, yaya yolundan karşıya geçerken A.E.C. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası Süzen'in yakınları olay yerine gelerek otomobili parke taşlarıyla parçaladı. Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, Süzen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.