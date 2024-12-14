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Nevşehir'de can pazarı! Turistleri taşıyan otobüs iş makinesine çarptı! Feci kaza kamerada

14-12-2024 15:54 | Güncelleme: 14-12-2024 15:56
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Bengül Büyükhan

Nevşehir'de meydan gelen feci kazada Endonezyalı turistleri taşıyan otobüs, yol çalışması yapan iş makinesine çarptı. 6 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaza anında çalışan 2 işçi son anda yara almadan kurtuldu.

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