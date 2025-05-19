New York’un kalbinde Osmanlı marşları: Türk esintisi yaşandı

ABD’nin New York kentinde düzenlenen Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali, bu yıl Times Meydanı’nda unutulmaz bir konsere sahne oldu. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 60 kişilik kadrosuyla meydanı dolduran kalabalığa tarihi bir müzik deneyimi yaşattı.

Osmanlı marşlarının yankılandığı meydanda, hem Türk vatandaşları hem de Amerikalı turistler mehteran gösterisine büyük ilgi gösterdi. Özellikle “Ceddin Deden” ve “Genç Osman” gibi marşlarda alkışlar yükselirken, izleyiciler bu anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

Tarihi kıyafetleriyle sahne alan mehter takımı, performansıyla Times Meydanı’nda adeta bir kültürel şölen havası estirdi. Gösteriye New York Başkonsolosluğu yetkilileri ve çeşitli Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.