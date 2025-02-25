Oğlu tik hastalığına yakalanan annenin feryadı yürekleri dağladı
Çorum' da 4 yıl önce tik rahatsızlığına yakalanan 20 yaşındaki oğlu için çare bulamayan anne, oğlunun gözlerinin önünde eridiğini belirterek hiçbir çare bulamadıklarını ifade etti.
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Sıkça Sorulan Sorular
Tik Hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
Tik Hastalığı çocukluk döneminde başlayan, istem dışı gerçekleşen, devamlı tekrarlanan ani hareketler veya seslerden meydana gelen tikler olarak ifade edilen nörolojik bir hastalıktır. Tourette sendromu, Fransız Doktor Gerard Gilles de La Tourette tarafından ilk kez 1985 yılında tanımlanmıştır. Halk arasında kendini tutamama, aniden bağırma ve tik hastalığı olarak da bilinir.