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Okulda dehşet! Öğrencinin kolu kırıldı, velisi öğretmenin burnunu kırdı!
04-02-2025 22:34
| Güncelleme: 04-02-2025 23:07
Mersin’in Silifke ilçesinde Sarıcalar Ortaokulu’nda bir veli ve ağabeyi, beden eğitimi öğretmenini darbederek burnunu kırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
8. sınıf öğrencisi O.Ç., beden eğitimi dersinde düşerek kolunu kırdı. Öğretmenler hemen 112 ekiplerine haber verdi, öğrenci hastaneye kaldırıldı. Okul yönetimi durumu baba Oral Ç.’ye bildirdi.
Okula gelen baba ve ağabeyi, öğretmen Medet Y.’ye saldırarak burnunu kırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına aldı, mahkeme kararıyla tutuklandılar.
Öğretmen hastaneye kaldırılırken burnunda kırıklar olduğu belirlendi. Eğitim sendikaları, Atatürk Anıtı’nda toplanarak şiddeti protesto etti ve öğretmenlerin korunması için önlem çağrısında bulundu.