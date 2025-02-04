Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Okulda dehşet! Öğrencinin kolu kırıldı, velisi öğretmenin burnunu kırdı!

Okulda dehşet! Öğrencinin kolu kırıldı, velisi öğretmenin burnunu kırdı!

04-02-2025 22:34 | Güncelleme: 04-02-2025 23:07
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Mersin’in Silifke ilçesinde Sarıcalar Ortaokulu’nda bir veli ve ağabeyi, beden eğitimi öğretmenini darbederek burnunu kırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. 8. sınıf öğrencisi O.Ç., beden eğitimi dersinde düşerek kolunu kırdı. Öğretmenler hemen 112 ekiplerine haber verdi, öğrenci hastaneye kaldırıldı. Okul yönetimi durumu baba Oral Ç.’ye bildirdi. Okula gelen baba ve ağabeyi, öğretmen Medet Y.’ye saldırarak burnunu kırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları gözaltına aldı, mahkeme kararıyla tutuklandılar. Öğretmen hastaneye kaldırılırken burnunda kırıklar olduğu belirlendi. Eğitim sendikaları, Atatürk Anıtı’nda toplanarak şiddeti protesto etti ve öğretmenlerin korunması için önlem çağrısında bulundu.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Okulda dehşet! Öğrencinin kolu kırıldı, velisi öğretmenin burnunu kırdı! - GÜNDEMGÜNDEM
Okulda dehşet! Öğrencinin kolu kırıldı, velisi öğretmenin burnunu kırdı!
Beylikdüzü'nde seyir halindeki tır alevlere teslim oldu! - GÜNDEMGÜNDEM
Beylikdüzü'nde seyir halindeki tır alevlere teslim oldu!
Otobüste bayılan çocuğa büyük ihmal! Şoför kapıyı açtı, çocuk asfalta çakıldı! - GÜNDEMGÜNDEM
Otobüste bayılan çocuğa büyük ihmal! Şoför kapıyı açtı, çocuk asfalta çakıldı!
Kamyonun tekerlerinin altında ezildi! 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü - GÜNDEMGÜNDEM
Kamyonun tekerlerinin altında ezildi! 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Suriye lideri Ahmed el-Şara'nın eşi Latifa el-Şara ilk kez görüntülendi - DÜNYADÜNYA
Suriye lideri Ahmed el-Şara'nın eşi Latifa el-Şara ilk kez görüntülendi
Belgeselleri aratmayan görüntüler Balıkesir'den! - GÜNDEMGÜNDEM
Belgeselleri aratmayan görüntüler Balıkesir'den!
Korku dolu gözlerle izlediler! 15 köpek birbirine böyle saldırdı - GÜNDEMGÜNDEM
Korku dolu gözlerle izlediler! 15 köpek birbirine böyle saldırdı
İzmir'de dehşet! Uyuşturucu etkisindeki adam kendini kalbinden bıçakladı - GÜNDEMGÜNDEM
İzmir'de dehşet! Uyuşturucu etkisindeki adam kendini kalbinden bıçakladı
Ardahan buz kesti: Araçlar çalışmadı, camlar buz tuttu - YAŞAMYAŞAM
Ardahan buz kesti: Araçlar çalışmadı, camlar buz tuttu
Eğlence mekanındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Aldığı bıçak darbesine rağmen kavgaya devam etti - GÜNDEMGÜNDEM
Eğlence mekanındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Aldığı bıçak darbesine rağmen kavgaya devam etti
Şişli'de yangın paniği! 4 katlı binadan dumanlar yükseldi - GÜNDEMGÜNDEM
Şişli'de yangın paniği! 4 katlı binadan dumanlar yükseldi
Diyarbakır'da başıboş köpek dehşeti! Yerlerde sürükledi, 3 kişi yaralandı - GÜNDEMGÜNDEM
Diyarbakır'da başıboş köpek dehşeti! Yerlerde sürükledi, 3 kişi yaralandı
Branda çektiği arabasını korkunç halde buldu! Her yerinden küf akan aracı görünce dili tutuldu - GÜNDEMGÜNDEM
Branda çektiği arabasını korkunç halde buldu! Her yerinden küf akan aracı görünce dili tutuldu
Milli boksör dehşet saçtı! Cami görevlisinin çenesini kırıp felç bıraktı - GÜNDEMGÜNDEM
Milli boksör dehşet saçtı! Cami görevlisinin çenesini kırıp felç bıraktı
Depremler sonrası İzmir'de ürküten görüntü! 'Bu kadarı normal değil' - GÜNDEMGÜNDEM
Depremler sonrası İzmir'de ürküten görüntü! 'Bu kadarı normal değil'
CHP'de ön seçim tartışması büyüyor! Fatih Atik son durumu değerlendirdi - POLİTİKAPOLİTİKA
CHP'de ön seçim tartışması büyüyor! Fatih Atik son durumu değerlendirdi
Beylikdüzü'nde seyir halindeki tır alevlere teslim oldu! - GÜNDEMGÜNDEM
Beylikdüzü'nde seyir halindeki tır alevlere teslim oldu!
Otobüste bayılan çocuğa büyük ihmal! Şoför kapıyı açtı, çocuk asfalta çakıldı! - GÜNDEMGÜNDEM
Otobüste bayılan çocuğa büyük ihmal! Şoför kapıyı açtı, çocuk asfalta çakıldı!
Kamyonun tekerlerinin altında ezildi! 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü - GÜNDEMGÜNDEM
Kamyonun tekerlerinin altında ezildi! 14 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Belgeselleri aratmayan görüntüler Balıkesir'den! - GÜNDEMGÜNDEM
Belgeselleri aratmayan görüntüler Balıkesir'den!
Korku dolu gözlerle izlediler! 15 köpek birbirine böyle saldırdı - GÜNDEMGÜNDEM
Korku dolu gözlerle izlediler! 15 köpek birbirine böyle saldırdı
İzmir'de dehşet! Uyuşturucu etkisindeki adam kendini kalbinden bıçakladı - GÜNDEMGÜNDEM
İzmir'de dehşet! Uyuşturucu etkisindeki adam kendini kalbinden bıçakladı
Şişli'de yangın paniği! 4 katlı binadan dumanlar yükseldi - GÜNDEMGÜNDEM
Şişli'de yangın paniği! 4 katlı binadan dumanlar yükseldi
Eğlence mekanındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Aldığı bıçak darbesine rağmen kavgaya devam etti - GÜNDEMGÜNDEM
Eğlence mekanındaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Aldığı bıçak darbesine rağmen kavgaya devam etti
Diyarbakır'da başıboş köpek dehşeti! Yerlerde sürükledi, 3 kişi yaralandı - GÜNDEMGÜNDEM
Diyarbakır'da başıboş köpek dehşeti! Yerlerde sürükledi, 3 kişi yaralandı