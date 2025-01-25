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Onlarca insanın canını kurtardı! Zillere basarak binayı çökmeden tahliye etti
25-01-2025 09:51
| Güncelleme: 25-01-2025 09:54
Konya Selçuklu'da 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökmeden önce binanın zemin katından gelen sesleri duymasının ardından uyarı için zillere basan Suriye uyruklu Ali Hüseyin, onlarca insanın canını kurtardı. Hüseyin, o anları, "Herkes çıksın diye uyardım. Çoluk çocuk kalmadan herkesi çıkarmaya çalıştık. Tam çıktıktan sonra bina yıkıldı" ifadeleriyle anlattı.