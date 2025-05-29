Osman Gazi platformu İstanbul Boğazı'ndan geçti: Tarihi anlar dronla böyle görüntülendi

Türkiye'nin önemli enerji projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti. Geçiş anı dronla havadan görüntülendi. Ayrıca platformun üzerinde Fatih Sultan Mehmet'in fotoğrafının yer aldığı görüldü.

YAKLAŞIK 300 METRE UZUNLUĞA SAHİP

Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olan dev platformun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi esnasında üzerinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın fotoğrafının yer aldığı pankartın asılı olduğu görüldü.