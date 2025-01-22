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Otel yangınında kızını kaybeden acılı babanın feryatları yürekleri dağladı! 'Daha çok gençti'
22-01-2025 12:20
| Güncelleme: 22-01-2025 12:25
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal'da çıkan yangın, tam bir faciaya döndü. 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Onlardan biri de otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik'ti. Kızının ölüm haberini alan acılı baba yıkıldı. Kızının cenazesini almaya gelen baba Süleyman Nazik'in "Kızım daha çok gençti' feryatları izleyenleri hüzne boğdu