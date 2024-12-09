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Otogarda dehşet anları! Bagaj kavgasında sürücü delirdi, yolcuları bıçakladı
09-12-2024 12:36
| Güncelleme: 09-12-2024 12:42
İstanbul Esenler Otogarı karıştı. Kapaklı’ya gitmek üzere bilet alan ve otobüse binene A.H.S. ve ailesi, otobüs şoförü B.A. ve muavini M.A. ile fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışmaya tutuştu.Kavganın ayrılmasıyla A.H.S., durumu Kapaklı Otogarı'nda kendilerini bekleyen yakınlarına bildirdi. Otobüs Kapaklı Otogarı'na ulaştığında A.H.S.’nin yakınları ile otobüs şoförü ve muavin arasında tartışma yeniden alevlendi. Tartışma sırasında otobüs şoförü B.A., yanında bulunan bıçakla A.H.S, H.S. ve E.B.S’yi yaraladı. O anlar kameralara böyle yansıdı...