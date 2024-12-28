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GÜNDEM

Patron dayağı engelli bıraktı! Dehşet görüntüler kameraya yansıdı

EKONOMİ

Cem Küçük canlı yayında konuştu: En düşük emekli maaşı 15 bin 500 TL olmalı!

YAŞAM

Yurdun dört bir yanında kar etkili oluyor!

POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti!

DÜNYA

Gazze'de hastaneye baskın! İsrail askerleri çok sayıda kişiyi esir aldı

GÜNDEM

'Erkek adamın pembe traktörü mü olur? Sosyal medya ikiye bölündü

DÜNYA

Koyun gibi meleyen Esad askerleri sosyal medyada gündem oldu!

GÜNDEM

Kasksız diye ceza yiyen sürücünün yalvarışı! 'Abla ne olur yapma'

GÜNDEM

12 yılın ardından ülkesine dönen Suriyeli: Türk kardeşlerimiz her zaman kalplerimizde olacak

GÜNDEM

Berberden örnek davranış! Dükkanına giremeyen engelliyi kaldırımda tıraş etti

GÜNDEM

Anne köpekten duygulandıran hareket! Her gün süt bidonu kayboluyordu

GÜNDEM

Down sendromlu Emre Lök'ün Kur'an-ı Kerim ve cami aşkı

DÜNYA

Sel bu defa onları vurdu: Onlarca ATV aracı kayıp!

GÜNDEM

Döviz bürosuna silahlı soygun! Çalışanı rehin alarak kaçtı

YAŞAM

Tekirdağ'da tekne yan yattı: Son anda kurtarıldılar!

GÜNDEM

Kocaeli’nde trafiği savaş alanına çevirdiler!