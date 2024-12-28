Patron dayağı engelli bıraktı! Dehşet görüntüler kameraya yansıdı
28-12-2024 04:25
| Güncelleme: 28-12-2024 04:30
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, bir reklam firmasında çalışan 28 yaşındaki Nail Baran, parkta içki içtiği gerekçesiyle patronu Burak A. tarafından öldüresiyle darp edildi. 3 Haziran akşamı Sultangazi’deki bir parkta meydana gelen olayda iş amacıyla İstanbul’a gelen Nail Baran, konakladığı misafirhanenin karşısındaki parkta içki içiyordu. Durumu öğrenen patronu Burak A., yanına gelerek duruma tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Burak A., yanında getirdiği sopayla Baran’a vurmaya başladı. Yanındaki kişilerin de katıldığı saldırıda Baran, hareketsiz kalıncaya kadar darp edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Baran hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda iki gün boyunca tedavi gördü.
Başı ve vücudu ağır şekilde darp edilen Baran, kafasına 55 dikiş atılarak taburcu edildi. Ankara’ya dönen Baran’a yüzde 32 fiziksel engelli raporu verildi. Çenesi ve yüzünde kırıklar oluşan genç adam, görme kaybı yaşadığını ve hafıza sorunları çektiğini belirtti. Psikolojik tedavi gören Baran, yaşadığı travmalardan dolayı ilaç kullandığını ve hayatının tamamen altüst olduğunu ifade etti. Baran, “Kız arkadaşımla evlilik planı yapıyordum, bu olaydan sonra o da evliliğe sıcak bakmadı. Çalışamıyorum, hayatım karardı.” dedi.
Baran’ın avukatı Rabia Ercan Şengül, olaydan aylar sonra saldırganın ifadesinin alındığını belirterek soruşturmanın yeterince etkin yürütülmediğini savundu. Şengül, “Müvekkilim yoğun bakımda ölümle pençeleşirken saldırgan 3 ay boyunca ifade bile vermedi. Tutuklama talebimiz mahkeme tarafından reddedildi, sadece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.” dedi.
Avukat Şengül, saldırganın yalnız olmadığını ve yanında en az üç kişinin daha bulunduğunu ifade ederek, “Bu kişiler sadece tanık olarak dinlendi. Müvekkilim öldü sanılarak olay yerinden çöp poşeti gibi taşınmış. Soruşturmanın takipçisi olacağız.” diye konuştu.
Burak A. hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 ila 15 yıl hapis istemiyle açılan dava devam ediyor. Bir sonraki duruşmanın Şubat 2025’te yapılacağı açıklandı. Baran ve avukatı, olayın takipçisi olacaklarını ve adaletin yerini bulması için mücadele edeceklerini belirtti.