Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Patron dayağı engelli bıraktı! Dehşet görüntüler kameraya yansıdı

Patron dayağı engelli bıraktı! Dehşet görüntüler kameraya yansıdı

28-12-2024 04:25 | Güncelleme: 28-12-2024 04:30
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, bir reklam firmasında çalışan 28 yaşındaki Nail Baran, parkta içki içtiği gerekçesiyle patronu Burak A. tarafından öldüresiyle darp edildi. 3 Haziran akşamı Sultangazi’deki bir parkta meydana gelen olayda iş amacıyla İstanbul’a gelen Nail Baran, konakladığı misafirhanenin karşısındaki parkta içki içiyordu. Durumu öğrenen patronu Burak A., yanına gelerek duruma tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Burak A., yanında getirdiği sopayla Baran’a vurmaya başladı. Yanındaki kişilerin de katıldığı saldırıda Baran, hareketsiz kalıncaya kadar darp edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Baran hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda iki gün boyunca tedavi gördü. Başı ve vücudu ağır şekilde darp edilen Baran, kafasına 55 dikiş atılarak taburcu edildi. Ankara’ya dönen Baran’a yüzde 32 fiziksel engelli raporu verildi. Çenesi ve yüzünde kırıklar oluşan genç adam, görme kaybı yaşadığını ve hafıza sorunları çektiğini belirtti. Psikolojik tedavi gören Baran, yaşadığı travmalardan dolayı ilaç kullandığını ve hayatının tamamen altüst olduğunu ifade etti. Baran, “Kız arkadaşımla evlilik planı yapıyordum, bu olaydan sonra o da evliliğe sıcak bakmadı. Çalışamıyorum, hayatım karardı.” dedi. Baran’ın avukatı Rabia Ercan Şengül, olaydan aylar sonra saldırganın ifadesinin alındığını belirterek soruşturmanın yeterince etkin yürütülmediğini savundu. Şengül, “Müvekkilim yoğun bakımda ölümle pençeleşirken saldırgan 3 ay boyunca ifade bile vermedi. Tutuklama talebimiz mahkeme tarafından reddedildi, sadece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.” dedi. Avukat Şengül, saldırganın yalnız olmadığını ve yanında en az üç kişinin daha bulunduğunu ifade ederek, “Bu kişiler sadece tanık olarak dinlendi. Müvekkilim öldü sanılarak olay yerinden çöp poşeti gibi taşınmış. Soruşturmanın takipçisi olacağız.” diye konuştu. Burak A. hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 ila 15 yıl hapis istemiyle açılan dava devam ediyor. Bir sonraki duruşmanın Şubat 2025’te yapılacağı açıklandı. Baran ve avukatı, olayın takipçisi olacaklarını ve adaletin yerini bulması için mücadele edeceklerini belirtti.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Patron dayağı engelli bıraktı! Dehşet görüntüler kameraya yansıdı - GÜNDEMGÜNDEM
Patron dayağı engelli bıraktı! Dehşet görüntüler kameraya yansıdı
Cem Küçük canlı yayında konuştu: En düşük emekli maaşı 15 bin 500 TL olmalı! - EKONOMİEKONOMİ
Cem Küçük canlı yayında konuştu: En düşük emekli maaşı 15 bin 500 TL olmalı!
Yurdun dört bir yanında kar etkili oluyor! - YAŞAMYAŞAM
Yurdun dört bir yanında kar etkili oluyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti! - POLİTİKAPOLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an tilaveti!
Gazze'de hastaneye baskın! İsrail askerleri çok sayıda kişiyi esir aldı - DÜNYADÜNYA
Gazze'de hastaneye baskın! İsrail askerleri çok sayıda kişiyi esir aldı
'Erkek adamın pembe traktörü mü olur? Sosyal medya ikiye bölündü - GÜNDEMGÜNDEM
'Erkek adamın pembe traktörü mü olur? Sosyal medya ikiye bölündü
Koyun gibi meleyen Esad askerleri sosyal medyada gündem oldu! - DÜNYADÜNYA
Koyun gibi meleyen Esad askerleri sosyal medyada gündem oldu!
Kasksız diye ceza yiyen sürücünün yalvarışı! 'Abla ne olur yapma' - GÜNDEMGÜNDEM
Kasksız diye ceza yiyen sürücünün yalvarışı! 'Abla ne olur yapma'
12 yılın ardından ülkesine dönen Suriyeli: Türk kardeşlerimiz her zaman kalplerimizde olacak - GÜNDEMGÜNDEM
12 yılın ardından ülkesine dönen Suriyeli: Türk kardeşlerimiz her zaman kalplerimizde olacak
Berberden örnek davranış! Dükkanına giremeyen engelliyi kaldırımda tıraş etti - GÜNDEMGÜNDEM
Berberden örnek davranış! Dükkanına giremeyen engelliyi kaldırımda tıraş etti
Anne köpekten duygulandıran hareket! Her gün süt bidonu kayboluyordu - GÜNDEMGÜNDEM
Anne köpekten duygulandıran hareket! Her gün süt bidonu kayboluyordu
Down sendromlu Emre Lök'ün Kur'an-ı Kerim ve cami aşkı - GÜNDEMGÜNDEM
Down sendromlu Emre Lök'ün Kur'an-ı Kerim ve cami aşkı
Sel bu defa onları vurdu: Onlarca ATV aracı kayıp! - DÜNYADÜNYA
Sel bu defa onları vurdu: Onlarca ATV aracı kayıp!
Döviz bürosuna silahlı soygun! Çalışanı rehin alarak kaçtı - GÜNDEMGÜNDEM
Döviz bürosuna silahlı soygun! Çalışanı rehin alarak kaçtı
Tekirdağ'da tekne yan yattı: Son anda kurtarıldılar! - YAŞAMYAŞAM
Tekirdağ'da tekne yan yattı: Son anda kurtarıldılar!
Kocaeli’nde trafiği savaş alanına çevirdiler! - GÜNDEMGÜNDEM
Kocaeli’nde trafiği savaş alanına çevirdiler!
'Erkek adamın pembe traktörü mü olur? Sosyal medya ikiye bölündü - GÜNDEMGÜNDEM
'Erkek adamın pembe traktörü mü olur? Sosyal medya ikiye bölündü
Kasksız diye ceza yiyen sürücünün yalvarışı! 'Abla ne olur yapma' - GÜNDEMGÜNDEM
Kasksız diye ceza yiyen sürücünün yalvarışı! 'Abla ne olur yapma'
12 yılın ardından ülkesine dönen Suriyeli: Türk kardeşlerimiz her zaman kalplerimizde olacak - GÜNDEMGÜNDEM
12 yılın ardından ülkesine dönen Suriyeli: Türk kardeşlerimiz her zaman kalplerimizde olacak
Berberden örnek davranış! Dükkanına giremeyen engelliyi kaldırımda tıraş etti - GÜNDEMGÜNDEM
Berberden örnek davranış! Dükkanına giremeyen engelliyi kaldırımda tıraş etti
Anne köpekten duygulandıran hareket! Her gün süt bidonu kayboluyordu - GÜNDEMGÜNDEM
Anne köpekten duygulandıran hareket! Her gün süt bidonu kayboluyordu
Down sendromlu Emre Lök'ün Kur'an-ı Kerim ve cami aşkı - GÜNDEMGÜNDEM
Down sendromlu Emre Lök'ün Kur'an-ı Kerim ve cami aşkı
Döviz bürosuna silahlı soygun! Çalışanı rehin alarak kaçtı - GÜNDEMGÜNDEM
Döviz bürosuna silahlı soygun! Çalışanı rehin alarak kaçtı
Kocaeli’nde trafiği savaş alanına çevirdiler! - GÜNDEMGÜNDEM
Kocaeli’nde trafiği savaş alanına çevirdiler!
Şanlıurfa’da sahte sucuk operasyonu: 1 ton ele geçirildi - GÜNDEMGÜNDEM
Şanlıurfa’da sahte sucuk operasyonu: 1 ton ele geçirildi