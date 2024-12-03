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PKK'nın Tel Rıfat'taki inlerine girildi: Ucu bucağı yok!

03-12-2024 22:07 | Güncelleme: 03-12-2024 22:13
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tünelleri keşfetti. Tünellerin, hastane ve teröristlerin karargah olarak kullandığı binalara bağlandığı, farklı noktalarda birleştiği tahmin ediliyor. SMO askerleri, mayın taraması yaparak tünellerde ilerlemeye devam ederken ve tünellerin uzunluğunun yaklaşık 40 kilometreyi bulduğunu belirtti.

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