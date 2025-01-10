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Poligonda korkunç olay! İntihara kalkıştı, kurtarmaya çalışanı da vurdu
10-01-2025 12:38
| Güncelleme: 10-01-2025 12:40
Antalya'da, atış yapmak için özel bir poligona gelen genç, eline aldığı silahı bir anda başına dayayıp intihara kalkıştı. Arka arkaya 4 el ateş eden gencin ağır yaralandığı olayda, kurşunlara rağmen durdurmaya çalışan görevli eğitmen de yüz kısmından yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.