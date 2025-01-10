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DÜNYA

Havalimanında güldüren kaza! Yaşlı kadın yürüme bandıra girdi, çalışanlar şoke oldu

GÜNDEM

Poligonda korkunç olay! İntihara kalkıştı, kurtarmaya çalışanı da vurdu

DÜNYA

İlahi adalet! Kundakçı restoran yerine kendini böyle yaktı

GÜNDEM

Öğretmenlerin akülü sandalye hediyesi, 11 yaşındaki Eylül'ü sınıfına kavuşturdu

GÜNDEM

Boğazına sakız kaçan çocuğu heimlich manevrası ile kurtardı

DÜNYA

Almanya'da eski bakana tıraş köpüklü saldırı

DÜNYA

ABD yangınlarda sınıfta kaldı: Hortumla, poşetle, çantayla alevlere müdahale

GÜNDEM

Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu

GÜNDEM

Alkollü sürücü denetimden kaçamayınca isyan etti! 'Millet banka soyuyor biz günah mı işledik'

GÜNDEM

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog!' Devlet Bey'in delikanlılığı'

MAGAZİN

Milli şampiyon Yusuf Dikeç izlenme rekoru kıran dizide!

GÜNDEM

Hatay'da yaşanan depremin şiddeti kamerada! 'Bize 6 Şubat'ı hatırlattı'

DÜNYA

Los Angeles yangının dehşete düşüren görüntüsü! Gökyüzü kızıla döndü

GÜNDEM

Antalya'da poligonda dehşet! İntihara kalkıştı, engellemeye çalışan eğitmeni de vurdu

SPOR

Sahalarda ender görülen anlar! Jose Mourinho Kasımpaşalı genç futbolculara moral konuşması yaptı

YAŞAM

Hong Kong’da 2 Trabzonlu karşılaşırsa: Sosyal medyada gündem oldu!