Polisten kaçarken dehşet son: Korkuluklara saplandı
13-01-2025 23:48
| Güncelleme: 13-01-2025 23:53
İstanbul Küçükçekmece’de, polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan 19 yaşındaki Mısır uyruklu A.Z.Y., 1. kattaki pencereden atladıktan sonra demir korkuluklara saplanarak hayatını kaybetti. Olay, Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi.
Grup, yaşadıkları daireye sığınırken polis ekiplerinin peşlerinden binaya girdiğini fark eden bazı şahıslar, paniğe kapılarak pencereden atladı. Bu sırada, 19 yaşındaki A.Z.Y., 1. kattaki pencereden atladıktan sonra bina girişindeki demir korkuluklara saplandı. Ağır yaralanan genç, bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla bağlantılı 9 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kaçan 3 kişi ise aranıyor. Hayatını kaybeden A.Z.Y.’nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı.
Kaçmaya çalışırken yaralanan ve yere yığılan gencin son anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.