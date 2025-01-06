Rol keserek tekerlekli sandalyeleri çaldılar
06-01-2025 02:31
| Güncelleme: 06-01-2025 02:52
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, iki şahıs tarafından çalınan tekerlekli sandalyeler polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi. Gevher Nesibe Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, şüphelilerin birinin engelli gibi davranarak tekerlekli sandalyeye oturduğu, diğerinin ise sandalyeyi sürerek uzaklaştığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 21 saatlik kamera kayıtlarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin 18 yaşındaki H.E.K. ile 17 yaşındaki S.G. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan H.E.K.’nin daha önce 7 farklı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen iki tekerlekli sandalye sahibine iade edilirken, şüphelilerle ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.