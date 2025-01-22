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Sahil Güvenlik botunun üzerine sürdüler: İşte kovalamaca anları!

22-01-2025 19:22 | Güncelleme: 22-01-2025 19:28
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Muğla’da insan kaçakçısı lastik botu Sahil Güvenlik botunun üzerine sürdü. Bu şekilde kaçmaya çalışan 2 göçmen kaçakçısı, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Kara üzerine bırakılan 20’si çocuk 59 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Bölgeye acil olarak 6 Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi sevk edildi...

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