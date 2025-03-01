Sahte kalaşnikofla market soygunu kamerada

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda dün sabaha karşı meydana gelen olayda, elinde "kalaşnikof" diye tabir edilen sahte AK-47 tüfeği bulunan E.S. adlı şahıs, N.E. isimli kadının bulunduğu istasyonun marketini soyarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti ve evinde soygunda çaldığı paralarla birlikte yakaladı. Yakalanan şahıs, emniyetteki ifadesinde "şeytana uydum" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Olaydan 8 saat sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

