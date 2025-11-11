Samandağ kıyılarında hortum çıktı: Kameraya böyle yansıdı

Hatay'ın Samandağ kıyılarında deniz yüzeyinde bir hortum oluştu. Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülenen hortum, deniz yüzeyinde bir süre ilerledikten sonra karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

SAMANDAĞ KIYILARINDA HORTUM

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Doğu Akdeniz'in Samandağ kıyılarında deniz yüzeyinde hortum oluştu.

Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Sahilde Arif Günyaşar isimli vatandaş tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve bir süre sonra etkisini kaybettiği görüldü.