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Saplantılı sapık dehşeti! Eski sevgilisine kurşun yağdırdı

09-12-2024 13:42 | Güncelleme: 09-12-2024 13:49
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Kadına şiddet haberlerinin son durağı İstanbul Başakşehir oldu. M.A. isimli adam, eski sevgilisi S.S'yi takıntı haline getirdi. Genç kız kurtulmak için adres değiştirse de, takıntılı eski sevgili bu kez de iş yerinin çıkışında yakaladı. Yeni evine kadar takip ettiği S.S ve yanındaki kişiye sokak ortasında kurşun yağdırıp kaçtı. S.S. ve arkadaşı E.Ö. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, takıntılı sapık kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Dehşet anlarının görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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