Şehit oğlunu uğurlayan babadan yürek yakan sözler! 'Vatana helal olsun'

Pençe Kilit operasyonu bölgesi enresi?

24 Nisan 2021 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek adında iki operasyonun eş zamanlı olarak başlatıldığı belirtildi. Operasyon Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilmekte.