Şehit oğlunu uğurlayan babadan yürek yakan sözler! 'Vatana helal olsun'
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun naaşı, Çorum'un Bayat ilçesindeki köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Çorum Valisi Ali Çalgan, "Asker oğlum vatana helal olsun" diye bağıran şehit babasını alnından öptü. O anlar izleyenlere hüzne boğdu.
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Sıkça Sorulan Sorular
Pençe Kilit operasyonu bölgesi enresi?
24 Nisan 2021 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek adında iki operasyonun eş zamanlı olarak başlatıldığı belirtildi. Operasyon Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilmekte.