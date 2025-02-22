Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım! Yapay zekalı SİHA göklerde

Bayraktar TB2'nin özellikleri neler?

Bayraktar TB2, kendi sınıfında rekabet ettiği diğer taktik İHA’lara kıyasla farklı tasarım konfigürasyonlarına sahiptir. Arkadan motorlu (pusher), alttan kanatlı, çift kuyruklu, ters V tipi kuyruklu bir tasarım konfigürasyonuna sahiptir. GPS bağımsız uçuş özelliği sayesinde elektronik harp yayını olan bölgelerde uçabilmektedir. Kanada tarafından uygulanan ambargo sonrasında elektro-optik sistem olarak ASELSAN CATS sistemi kullanılmaya başlanmıştır. 18,000 Feet Operasyonel İrtifa 27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği 25.000 Feet Maksimum İrtifa Kullanıcı ülkeler ve kullanıldığı savaşlar Türkiye’de; Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından kullanılmaktadır. 2024 yılının başı itibariyle mevcut bilgiye göre, 33 farklı ülkeye ihracatı için sözleşme imzalanmıştır. Azerbaycan, Katar, Libya, Ukrayna, Pakistan gibi ülkelerin yanında birçok Afrika ülkesi de Bayraktar TB2’yi kullanmaktadır. Bunların yanında bazı Avrupa ülkeleri de Bayraktar TB2’nin alınması için parlamentolarına teklifte bulunmuştur. Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya karşı yürüttüğü mücadelede aktif rol oynayan Bayraktar TB2, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda kullanıldı. Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı gibi harekatlarda, Pençe operasyonlarında terör örgütüne çok büyük zayiatlar verdi. MİT’in sınır ötesi operasyonlarında PKK’nın üst düzey yöneticilerinin etkisiz hale getirilmesinde kullanıldı. Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Hafter güçlerine karşı kullanılmış ve çok büyük kayıplar verdirmiştir. Hava savunma sistemleri, savaş uçakları, kargo uçakları, tanklar gibi çeşitli bir sürü hedefi başarıyla imha etmiştir. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ mücadelesinde Ermenistan’a karşı kullanılmış ve savaşın en kilit rollerinden birine sahip olmuştur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TB2’lerin Ermenistan unsurlarının 1 milyar dolardan fazla teçhizatını imha ettiklerini açıklamıştı.