Şişli'deki Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da 21 Mart günü saat 21.30 sıralarında Şişli'deki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na motosikletli 2 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı. 9 el ateş eden şüpheliler, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçmıştı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etmişti. İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanmıştı. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.