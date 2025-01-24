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Soğukta bitkin düşen yavrusunu ağzında veterinere getirmişti! Miniklerin son haline yorum yağdı
24-01-2025 17:55
| Güncelleme: 24-01-2025 18:00
İstanbul Beylikdüzü'nde bir sokak köpeğinin soğuktan bitkin düşen yavrusunu ağızında taşıyarak veteriner kliniğinin önüne getirdiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. On binlerce beğeni ve paylaşım alan videonun ardından, anne ve iki yavrusuna sahip çıkan veteriner kliniği miniklerin son halini paylaştı. Gayet sağlıklı olan ve oyunlar oynamaya başlayan sevimli hayvanların videosu binlerce beğeni aldı.