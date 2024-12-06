Teksas değil Türkiye! Nezaretten inanılmaz firar!
06-12-2024 12:56
| Güncelleme: 06-12-2024 12:58
Aydın'ın Didim ilçesinde ilginç bir kaçış olayı yaşandı. Didim ilçe jandarma tarafından gözaltına alınan ve henüz ismi öğrenilemeyen şahsın, cinayet işlediği ortaya çıktı. Cinayet işleyen ve adliyeye sevk edilmeden önce nezarethaneye koyulan şahıs, parmakları genişletti ve firar etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Olayla ilgili de 6 personelin açığa alındığı öğrenildi.