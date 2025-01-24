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TOKİ asrın felaketinde zırh oldu! Bakan Kurum paylaştı: Yaralar tek tek sarıldı

24-01-2025 12:58 | Güncelleme: 24-01-2025 13:11
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaraları tek tek sardı. Depremin 5. yılında açıklama yapan Bakan Kurum, “5 yıl önce bugün depremle sarsıldı Elazığ. Birlikte yaraları sardık, 26 bin konutu inşa ettik. O konutlar asrın felaketinde Elazığ’a zırh oldu. Şimdi Elazığlı kardeşlerimiz huzurla evlerinde oturuyor. Depremin simgesi, umudun sesi olan Azize Hanım da ailesi ve nice Elazığlı, Malatyalı kardeşimiz gibi yaptığımız sağlam konutlarında güvende” dedi.

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