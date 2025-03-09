Trafikte go kart çılgınlığı! Drift görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, go kart aracını kullanırken pistin yolunu şaşıran bir genç, kendini trafiğin içinde buldu. Görükle Egemenlik Caddesi'nde ilerleyen genç sürücü, huzurevinin önünde drift atarak toza dumana kattı.

O anları arkadaşı cep telefonuyla kaydederken, sürücü de drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Sürücü, paylaşımında "Eğer go kartınız varsa, hayat o kadar da sıkıcı değildir" ifadelerini kullandı.