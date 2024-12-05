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Trafikte köşe kapmaca! Yol verme tartışmasında sinirlenince olanlar oldu

05-12-2024 11:30 | Güncelleme: 05-12-2024 11:35
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Bengül Büyükhan

Esenyurt Haramidere'de dün akşam kaydedilen görüntülerde iki, sürücü trafikte yol verme yüzünden tartıştı. Arkadaki aracın selektör yapmasına sinirlenen sürücü, yol vermedi. İki araç, trafikte adeta köşe kapmaca oynadı. Aracı sollamaya çalışan sürücü, çeşitli manevralar yapsa da sürekli önü kesildi. Adeta çileden çıkan ticari araç sürücüsü, seyir halindeyken önündeki aracın tamponuna vurdu. O anlar kameraya yansıdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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