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Trafikte 'pes' dedirten görüntüler! Defalarca çalan sirene rağmen ambulansa yol vermediler

06-12-2024 10:19 | Güncelleme: 06-12-2024 10:36
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Merve Yaz

İstanbul TEM Otoyolu'nun Bağcılar mevkisinde, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler bir ambulansın geçişini engelledi. Yoğun trafikte sirenleri açık şekilde bir vakaya ulaşmaya çalışan ambulans sürücüsü, emniyet şeridini kullanarak ilerlemeye çalıştı. Ancak şeridi işgal eden araçlar nedeniyle ambulans duraksamak zorunda kaldı. Bu duruma tepki gösteren ambulans sürücüsü, yolu kapatan araçları cep telefonuyla görüntüledi.


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