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'Ufaklığın durumu iyi!' Bakanlık sevimli gorilin son durumunu paylaştı
23-12-2024 09:48
| Güncelleme: 23-12-2024 10:28
İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen goril yakalanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yakalanan gorilin son durumunu paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ufaklığın durumu şu an iyi. Milli Parklar personelimiz tarafından rehabilitasyon ve bakımları yapılan yavrunun sağlık durumu iyiye gitmekle birlikte gözlem altında tutulmaya devam edilecek" denildi.