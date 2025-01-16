Vatandaş kokudan duramıyor! Tekirdağ’da kızıl yosun kirliliği
16-01-2025 17:31
| Güncelleme: 16-01-2025 17:33
Marmara Denizi’nde etkili olan Poyraz fırtınası, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarını kızıl yosunlarla kapladı. Fırtınanın etkisiyle denizden koparak kıyıya sürüklenen büyük miktardaki kızıl yosunlar, sahilleri kırmızı bir örtüyle sardı. Yosunlardan yayılan keskin ve yoğun koku, sahil çevresinde hareketliliği olumsuz etkiledi. Normalde yürüyüş ve dinlenme için tercih edilen sahil şeridi, oluşan rahatsız edici koku nedeniyle neredeyse tamamen boşaldı.