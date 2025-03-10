Vitesleri karıştıran sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada

İstanbul'un Fatih ilçesinde seyir halindeyken vitesleri karıştıran sürücü otomobilin kontrolünü kaybetti. Kadırga'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda; bir anda hızlanan araç, o sırada yoldan geçen bir kadına, daha sonra da duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan talihsiz kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı ise kameraya anbean yansıdı.