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Yakıt pompasını çıkarmadan hareket etti, yerinden kopardı

29-12-2024 17:45 | Güncelleme: 29-12-2024 17:47
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Banu İriç

Edirne’nin Atatürk Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Bulgaristan plakalı bir araç sürücüsü, akaryakıt pompasının hortumunda hasara yol açtı. Aracına yakıt aldıktan sonra ödeme işlemini tamamlayan sürücü, fişin bir kopyasını pompa görevlisine teslim ederek aracına yöneldi. Ancak sürücü, yakıt pompasının hâlâ aracına bağlı olduğunu fark etmeden hareket etti. Bu sırada aracının yakıt deposuna bağlı olan hortum koparak hasar gördü. İstasyon yetkilileri, dikkatsizlik sonucu meydana gelen hasar nedeniyle sürücüden şikayetçi oldu. Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

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