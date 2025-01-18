Yaptığı kazayı spiker gibi anlattı! Polis bile şaşkına döndü
18-01-2025 11:18
| Güncelleme: 18-01-2025 12:21
Bursa'da kaza yapan sürücü, telefon kamerasıyla kazayı bir spiker gibi anlattı. Amatör kamerasıyla kayda alan sürücü, yoldaki çalışma nedeniyle uyarı levhaları konulmamasına tepki gösterdi. Polis ekipleri sürücüye alkol testi uyguladı. 0.79 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 628 TL cezai işlem uygulandı. O anlar kameraya yansıdı.