Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Yaptığı kazayı spiker gibi anlattı! Polis bile şaşkına döndü

Yaptığı kazayı spiker gibi anlattı! Polis bile şaşkına döndü

18-01-2025 11:18 | Güncelleme: 18-01-2025 12:21
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Bursa'da kaza yapan sürücü, telefon kamerasıyla kazayı bir spiker gibi anlattı. Amatör kamerasıyla kayda alan sürücü, yoldaki çalışma nedeniyle uyarı levhaları konulmamasına tepki gösterdi. Polis ekipleri sürücüye alkol testi uyguladı. 0.79 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 628 TL cezai işlem uygulandı. O anlar kameraya yansıdı.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Rizeli Emine teyze, "Bugün ne yemek yapsam" kararsızlığını yapay zeka ile bitirdi - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Rizeli Emine teyze, "Bugün ne yemek yapsam" kararsızlığını yapay zeka ile bitirdi
Yaptığı kazayı spiker gibi anlattı! Polis bile şaşkına döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Yaptığı kazayı spiker gibi anlattı! Polis bile şaşkına döndü
Korkunç görüntüler! Kaza geliyorum dedi - GÜNDEMGÜNDEM
Korkunç görüntüler! Kaza geliyorum dedi
Bayraktar TB3'ten bir gururlandıran başarı daha: İlk mühimmat atış testinde tam isabet - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Bayraktar TB3'ten bir gururlandıran başarı daha: İlk mühimmat atış testinde tam isabet
Dünyanın en yüksek dağında film gibi görüntüler! Türk yönetmen saniye saniye kaydetti - GÜNDEMGÜNDEM
Dünyanın en yüksek dağında film gibi görüntüler! Türk yönetmen saniye saniye kaydetti
Çocuklarının canını hiçe saydı! Cinnet geçirip ateşe verdi - GÜNDEMGÜNDEM
Çocuklarının canını hiçe saydı! Cinnet geçirip ateşe verdi
Kendini spiker sandı, kazasını adım adım anlattı - GÜNDEMGÜNDEM
Kendini spiker sandı, kazasını adım adım anlattı
Cem Küçük: CHP'li belediyeler Halk TV ekibine 2-3 ay tatil yaptırıyor! - GÜNDEMGÜNDEM
Cem Küçük: CHP'li belediyeler Halk TV ekibine 2-3 ay tatil yaptırıyor!
500 milyon TL’lik vurgun yapan çete üyeleri hesap verecek! - GÜNDEMGÜNDEM
500 milyon TL’lik vurgun yapan çete üyeleri hesap verecek!
Eskişehir’de ters yönde giden araç faciası! - GÜNDEMGÜNDEM
Eskişehir’de ters yönde giden araç faciası!
Aracını yolun ortasında bırakıp gitti: Bolu'da asker kaçağı olarak aranan genç polisten kaçamadı - GÜNDEMGÜNDEM
Aracını yolun ortasında bırakıp gitti: Bolu'da asker kaçağı olarak aranan genç polisten kaçamadı
Fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı - GÜNDEMGÜNDEM
Fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı
Bu sesi duyarsanız başınıza meteor yağıyor olabilir! Kanada'da şok olay - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Bu sesi duyarsanız başınıza meteor yağıyor olabilir! Kanada'da şok olay
120 bin çivi, 9 ay çalışma: Filografi sanatıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni resmetti - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
120 bin çivi, 9 ay çalışma: Filografi sanatıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni resmetti
Direksiyonda rahatsızlandı, trafiği birbirine kattı! Korku dolu anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Direksiyonda rahatsızlandı, trafiği birbirine kattı! Korku dolu anlar kamerada
İşte sahte içkilerin üretildiği yer! 38 kişiyi bu pislik yuvası öldürdü - GÜNDEMGÜNDEM
İşte sahte içkilerin üretildiği yer! 38 kişiyi bu pislik yuvası öldürdü
Korkunç görüntüler! Kaza geliyorum dedi - GÜNDEMGÜNDEM
Korkunç görüntüler! Kaza geliyorum dedi
Dünyanın en yüksek dağında film gibi görüntüler! Türk yönetmen saniye saniye kaydetti - GÜNDEMGÜNDEM
Dünyanın en yüksek dağında film gibi görüntüler! Türk yönetmen saniye saniye kaydetti
Çocuklarının canını hiçe saydı! Cinnet geçirip ateşe verdi - GÜNDEMGÜNDEM
Çocuklarının canını hiçe saydı! Cinnet geçirip ateşe verdi
Kendini spiker sandı, kazasını adım adım anlattı - GÜNDEMGÜNDEM
Kendini spiker sandı, kazasını adım adım anlattı
Cem Küçük: CHP'li belediyeler Halk TV ekibine 2-3 ay tatil yaptırıyor! - GÜNDEMGÜNDEM
Cem Küçük: CHP'li belediyeler Halk TV ekibine 2-3 ay tatil yaptırıyor!
500 milyon TL’lik vurgun yapan çete üyeleri hesap verecek! - GÜNDEMGÜNDEM
500 milyon TL’lik vurgun yapan çete üyeleri hesap verecek!
Eskişehir’de ters yönde giden araç faciası! - GÜNDEMGÜNDEM
Eskişehir’de ters yönde giden araç faciası!
Aracını yolun ortasında bırakıp gitti: Bolu'da asker kaçağı olarak aranan genç polisten kaçamadı - GÜNDEMGÜNDEM
Aracını yolun ortasında bırakıp gitti: Bolu'da asker kaçağı olarak aranan genç polisten kaçamadı
Fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı - GÜNDEMGÜNDEM
Fren yerine gaza basınca iş yerine böyle daldı