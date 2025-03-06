Yarım ay ve Sultanahmet Camii bir arada: Hayranlık uyandıran manzaralar ortaya çıktı
İstanbul'un eşsiz silueti, geçtiğimiz saatlerde gökyüzüyle muhteşem bir uyum yakaladı. Yarım ay, geceyi aydınlatan Sultanahmet Camii ile birlikte görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, hem görenleri mest etti hem de fotoğraf tutkunlarını harekete geçirdi.
Ayın ihtişamlı parıltısı ve tarihi caminin zarif mimarisi, kart postallık görüntülerin oluşmasını sağladı. Etkileyici kareler, sosyal medyada büyük ilgi görürken, İstanbul'un her köşesinde saklı olan güzellikleri bir kez daha hatırlattı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Yarım ay nedir?
Yarım ay, Ay'ın Dünya'dan bakıldığında yarısının aydınlanmış olarak görüldüğü evredir. Ay, İlk Dördün ve Son Dördün olmak üzere iki kez bu evreye girer.