Yasak aşktan ölüme kaçış anları görüntülendi
06-12-2024 04:06
| Güncelleme: 06-12-2024 04:12
Aksaray’da, yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında kocasına yakalanan 26 yaşındaki Mikail Özkulluk'un son anları ortaya çıktı.
Hasas Mahallesi 6645 Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairede meydana gelen olay dehşete düşürdü. Sosyal medya üzerinden tanıştığı 36 yaşındaki N.A'nın evine giden erkek şahıs kadının evinde kocasına yakalandı. 35 yaşındaki N.G.A'dan kaçmaya çalışırken balkondaki oluk borusuna tutunarak aşağı inmek istedi. Kırılan boru yüzünden 4. kattan aşağı düştü. Yaralı Özkulluk'un son anları kayıtlara yansıdı.
Yaralı Özkulluk, düşmesinin ardından bahçeden çıkıp yol kenarına geldiğinde, çevredekiler tarafından fark edilerek 112 Acil'e ihbar edildi. Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, ilk müdahale sonrası Özkulluk’u hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.