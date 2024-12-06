Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Yasak aşktan ölüme kaçış anları görüntülendi

Yasak aşktan ölüme kaçış anları görüntülendi

06-12-2024 04:06 | Güncelleme: 06-12-2024 04:12
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Aksaray’da, yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında kocasına yakalanan 26 yaşındaki Mikail Özkulluk'un son anları ortaya çıktı. Hasas Mahallesi 6645 Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 4. katındaki dairede meydana gelen olay dehşete düşürdü. Sosyal medya üzerinden tanıştığı 36 yaşındaki N.A'nın evine giden erkek şahıs kadının evinde kocasına yakalandı. 35 yaşındaki N.G.A'dan kaçmaya çalışırken balkondaki oluk borusuna tutunarak aşağı inmek istedi. Kırılan boru yüzünden 4. kattan aşağı düştü. Yaralı Özkulluk'un son anları kayıtlara yansıdı. Yaralı Özkulluk, düşmesinin ardından bahçeden çıkıp yol kenarına geldiğinde, çevredekiler tarafından fark edilerek 112 Acil'e ihbar edildi. Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, ilk müdahale sonrası Özkulluk’u hastaneye kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Esenler'de panik anları! Kolonları çatlayan 6 katlı bina boşaltıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Esenler'de panik anları! Kolonları çatlayan 6 katlı bina boşaltıldı
Yasak aşktan ölüme kaçış anları görüntülendi - GÜNDEMGÜNDEM
Yasak aşktan ölüme kaçış anları görüntülendi
"Cıstak" yılın zirvesine oturdu, Aydilge tepki gösterdi: "Kadınlar aşağılanıyor" - MAGAZİNMAGAZİN
"Cıstak" yılın zirvesine oturdu, Aydilge tepki gösterdi: "Kadınlar aşağılanıyor"
Kalp krizi geçiren hasta sıra beklerken öldü - GÜNDEMGÜNDEM
Kalp krizi geçiren hasta sıra beklerken öldü
ABD'deki 7 büyüklüğündeki depremin şiddeti anbean kaydedildi! Havuz bir anda taştı - DÜNYADÜNYA
ABD'deki 7 büyüklüğündeki depremin şiddeti anbean kaydedildi! Havuz bir anda taştı
'Otogarın simgesi' Yılancı Osman ortalığı birbirine kattı - GÜNDEMGÜNDEM
'Otogarın simgesi' Yılancı Osman ortalığı birbirine kattı
Emniyet kemeri canını kurtardı: Burnu bile kanamadan çıktı! - YAŞAMYAŞAM
Emniyet kemeri canını kurtardı: Burnu bile kanamadan çıktı!
Aracına giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı! 'Oğlum in artık, ne gıcık bir hayvansın' - GÜNDEMGÜNDEM
Aracına giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı! 'Oğlum in artık, ne gıcık bir hayvansın'
Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyor - GÜNDEMGÜNDEM
Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyor
Görme engelli yaşlı adamı fark eden otobüs şoförünün hareketi takdir topladı - GÜNDEMGÜNDEM
Görme engelli yaşlı adamı fark eden otobüs şoförünün hareketi takdir topladı
Kızgın pekmezi başından aşağı döktü! Görüntüler dehşete düşürdü - GÜNDEMGÜNDEM
Kızgın pekmezi başından aşağı döktü! Görüntüler dehşete düşürdü
Kral Charles'tan Katar Emiri Al Sani'ye Arapça selam! 'Batı dünyasının en eski dostu' - DÜNYADÜNYA
Kral Charles'tan Katar Emiri Al Sani'ye Arapça selam! 'Batı dünyasının en eski dostu'
Kurdun kangalı tuzağa çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Kurdun kangalı tuzağa çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu
Malzemelerini çalan hırsıza iş teklifi yaptı! 'Evladım gel, çalmakla olmaz' - GÜNDEMGÜNDEM
Malzemelerini çalan hırsıza iş teklifi yaptı! 'Evladım gel, çalmakla olmaz'
Kapadokya'da peribacası yıkıldı! Olay anı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Kapadokya'da peribacası yıkıldı! Olay anı kamerada
Rizeli vatandaşın ilginç balık tutma yöntemi herkesi şaşırttı - GÜNDEMGÜNDEM
Rizeli vatandaşın ilginç balık tutma yöntemi herkesi şaşırttı
Esenler'de panik anları! Kolonları çatlayan 6 katlı bina boşaltıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Esenler'de panik anları! Kolonları çatlayan 6 katlı bina boşaltıldı
Kalp krizi geçiren hasta sıra beklerken öldü - GÜNDEMGÜNDEM
Kalp krizi geçiren hasta sıra beklerken öldü
'Otogarın simgesi' Yılancı Osman ortalığı birbirine kattı - GÜNDEMGÜNDEM
'Otogarın simgesi' Yılancı Osman ortalığı birbirine kattı
Aracına giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı! 'Oğlum in artık, ne gıcık bir hayvansın' - GÜNDEMGÜNDEM
Aracına giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı! 'Oğlum in artık, ne gıcık bir hayvansın'
Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyor - GÜNDEMGÜNDEM
Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ederek ülkelerine dönüyor
Görme engelli yaşlı adamı fark eden otobüs şoförünün hareketi takdir topladı - GÜNDEMGÜNDEM
Görme engelli yaşlı adamı fark eden otobüs şoförünün hareketi takdir topladı
Kızgın pekmezi başından aşağı döktü! Görüntüler dehşete düşürdü - GÜNDEMGÜNDEM
Kızgın pekmezi başından aşağı döktü! Görüntüler dehşete düşürdü
Kurdun kangalı tuzağa çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Kurdun kangalı tuzağa çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu
Malzemelerini çalan hırsıza iş teklifi yaptı! 'Evladım gel, çalmakla olmaz' - GÜNDEMGÜNDEM
Malzemelerini çalan hırsıza iş teklifi yaptı! 'Evladım gel, çalmakla olmaz'