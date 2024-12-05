Yolda arkadaşıyla yürüyen kadına kapkaççı şoku!
05-12-2024 11:41
| Güncelleme: 05-12-2024 11:47
Şişli'de bir kadının yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada cep telefonu çalındı. Arkadan kadının yanına yaklaşan şahıs bir süre sonra kadının paltosundaki cep telefonunu alarak hızla kayıplara karıştı. Daha sonra telefonunun olmadığını fark eden kadın durumu polis bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen M.A.L.F., yurt dışına çıkmaya çalıştığı esnada Sabiha Gökçen Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.