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Yolda düşürdüğü cüzdanının peşine düştü! 'Emanet para ne olur geri getirin'
22-01-2025 10:41
| Güncelleme: 22-01-2025 10:44
Çarşıda çantasından su şişesini alırken içinde 200 sterlin ve yaklaşık 5 bin TL olan cüzdanını düşüren Hatice Yeter, bulan gençlere seslendi. Yeter, "Emanet para olduğu için beni çok üzdü. Cüzdanda 200 sterlin ve yaklaşık 5 bin TL para vardı. Gençler kendi gönlünüzle getirin. Ben şikayetçi olmayacağım. Benden özür dileyin ve şikayetimi geri alacağım. Lütfen rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.