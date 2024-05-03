Elazığ'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

03 May 2024 00:04 - Güncelleme : 03 May 2024 00:28

Elazığ Sivrice merkezli saat 23.57'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan ilk bilgilere göre depremin derinliği 8 km olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre depremin derinliği 6.4. Depreme ilişkin bir olumsuzluk bildirilmedi.

Depremin ardından Elazığ Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

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