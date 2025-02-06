Kahramanmaraş Şampiyon Melekleri Köy Evleri İhalesi Barbatu Madencilik & İnşaat’a Verildi

06 Şubat 2025 21:27 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 21:29

Adıyaman’da deprem felaketinde hayatını kaybeden değerli sporcularımızın hatırasını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Şampiyon Melekleri Köy Evleri projesinin ihalesi, sektördeki deneyimi ve güçlü teknik altyapısıyla öne çıkan Barbatu Madencilik & İnşaat firmasına verildi.

Bu kapsamlı projede 400 adet köy evi inşa edilecek ve depremden etkilenen vatandaşlarımız için güvenli, modern ve dayanıklı yaşam alanları oluşturulacak. Köy evleri, hafif çelik konstrüksiyon kullanılarak inşa edilecek ve radyal temel sistemiyle maksimum güvenlik sağlanacak. Dış cephelerde betopan, iç mekanlarda ısı yalıtımlı alçıpan duvarlar kullanılacak. Zemin kaplamaları tamamen mermerle döşenirken, çatı sistemi kiremit kaplama olacak.

Bölgenin dokusuna uygun tasarlanan bu evler, geleneksel mimari ile modern yaşam standartlarını birleştiren bir anlayışla inşa edilecek. Dayanıklılığı, konforu ve estetiği bir araya getiren projede, Kahramanmaraş halkının güvenli ve huzurlu bir yaşama kavuşması hedefleniyor.

Barbatu Madencilik & İnşaat, projenin her aşamasında kalite ve güvenliği ön planda tutarak inşaat sürecini titizlikle yönetecek ve belirlenen takvim doğrultusunda projeyi tamamlamayı taahhüt ediyor.

Projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak bölge halkına yeni yaşam alanları sunması beklenirken, Barbatu Madencilik & İnşaat tarafından tüm paydaşlara teşekkür edildiği kamuoyuna duyuruluyor.