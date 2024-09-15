THY uçağında yolcu çalışanlara küfürler savurdu: Beni tutamazsınız, 10 tane fabrikam var

15 Eylül 2024 18:32 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 18:38

İstanbul-Londra seferini yapmayı planlayan THY uçuşunda bir yolcu, yerini beğenmemesi sonrası kabin ekibine defalarca kez ağır küfür ve hakaretler etti.