THY uçağında yolcu çalışanlara küfürler savurdu: Beni tutamazsınız, 10 tane fabrikam var
İstanbul-Londra seferini yapmayı planlayan THY uçuşunda bir yolcu, yerini beğenmemesi sonrası kabin ekibine defalarca kez ağır küfür ve hakaretler etti.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra uçuşunda olay çıkaran bir yolcu sosyal medyada gündem oldu. Şahsın küfürleri tepki çekerken taşkınlık çıkaran yolcu uçaktan indirildi.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek olan uçak, yolcu alımına başladıktan sonra bir yolcu, uçakta küfürler etmeye başladı.
İddiaya göre, uçak modelinin değiştirilmesi sebebiyle koltuk numarası değişen yolcu, kabin görevlilerine ağır küfürler sarf etti. Durumun kontrolden çıkması üzerine polis müdahale etti.
PABRİKASI İLE TEHDİT ETTİ!
Ancak yolcu, polisin çabalarına rağmen sakinleşmedi. Polislere "Beni durduramazsınız. Benim 10 tane fabrikam var. Boşuna uğraşmayın!" diyerek tepki gösteren yolcu, nihayetinde uçaktan çıkarıldı.