'Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı' iddiasına yalanlama

29 Nisan 2024 17:01 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:08

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada; sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer verilen 'Türk vatandaşlarına vize başvuruları kapatıldı' iddialar yalanladı.

"YAPILAN PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

DMM'den yapılan açıklamada, "Büyükelçiliklerde, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevular ileri tarihlere sarkabilmekte ve bu sorunu aşmak için ilgili büyükelçilikler çalışmalarını sürdürmektedir. Başvuruların kapatılması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.